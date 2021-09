Speciale energia: Versalis annuncia opzione d’acquisto per 60 per cento di Finproject

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Versalis annuncia di aver esercitato l’opzione di acquisto della rimanente quota del 60 per cento delle azioni del gruppo industriale marchigiano Finproject, leader italiano nel settore del compounding e nella produzione di manufatti ultraleggeri, per far giungere la propria partecipazione al 100 per cento. Stando al relativo comunicato stampa, l’operazione si concluderà formalmente con il closing previsto nel quarto trimestre 2021 e fa seguito all’acquisizione iniziale del 40 per cento, avvenuta a luglio 2020, delle quote del fondo Vei Capital, già azionista di Finproject, e conferma la strategia di Versalis per divenire leader italiano nel settore delle applicazioni di polimeri formulati ad alte prestazioni. L’acquisizione, prosegue la nota, ha l’obiettivo di creare una piattaforma di competenze tutta italiana, che basa il suo potenziale sulla sinergia tra la leadership tecnologica e industriale di Versalis nell’industria chimica e il posizionamento di Finproject sul mercato delle applicazioni ad alto valore aggiunto, business più resiliente alla volatilità dello scenario dell’industria chimica. La piena proprietà consentirà alla società chimica di Eni di sviluppare soluzioni tecnologiche innovative per importanti brand nei settori della moda, design, calzature e applicazioni industriali quali cavi, tubi, energia rinnovabile, edilizia e automotive, con significative prospettive di crescita a livello internazionale utilizzando una rete commerciale consolidata a livello globale. “Si tratta di un passo strategico per accelerare il nostro percorso verso la specializzazione del portafoglio e per l’accesso a nuovi mercati: l’unione delle nostre competenze ci consentirà di realizzare una piattaforma tecnologica integrata e crescere nello sviluppo di prodotti e soluzioni di grande valore”, ha commentato Adriano Alfani, amministratore delegato di Versalis. (Com)