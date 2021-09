Speciale energia: Beghin (M5s), su aumento prezzi serve forte risposta Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'aumento dei prezzi serve una risposta forte delle istituzioni europee. Lo ha dichiarato in una nota la capo delegazione del Movimento 5 stelle (M5s) al Parlamento europeo, Tiziana Beghin. "L'aumento dei prezzi dell'energia incide in maniera indistinta sulle tasche di tutti i cittadini europei e minaccia la capacità di competere delle nostre imprese. Serve una risposta forte delle istituzioni europee che non possono derubricare questo tema a problema dei singoli Stati membri", ha dichiarato. "Sosteniamo con convinzione la proposta della Spagna di portare l'aumento del prezzo dell'energia sul tavolo del prossimo Consiglio europeo. (Beb)