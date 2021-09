Viabilità: Anas, più di 400 milioni di euro per opere in fase di progettazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse anche le opere in fase di progettazione, tra cui i lavori di costruzione del collegamento stradale tra Samarate ed il confine con la provincia di Novara, per un costo di 118 milioni di euro; il primo stralcio della variante di Abbiategrasso che metterà in collegamento la strada statale 11 Padana Superiore e la strada statale 494 Vigevanese per 218 milioni. Successivamente verranno realizzate le varianti agli abitati di Olgiate Somasco e Solbiate Comasco, lungo la S.S. 342 Briantea per un investimento complessivo di 29 milioni di euro; la “variante Est di Edolo tra la S.S. 39 del Passo dell’Aprica e la S.S. 42 del Tonale e della Mendola; 60 i milioni di euro previsti per l'investimento.(Com)