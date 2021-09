Decreto Green pass: Bellucci (Fd'I), bene approvazione mio odg per screening tamponi salivari a scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'approvazione del mio ordine del giorno al decreto 'Green Pass 2' è una vittoria importantissima per garantire il ritorno a scuola in sicurezza e allontanare lo spettro della Dad". Lo dichiara Maria Teresa Bellucci, deputato e capogruppo Fratelli d'Italia in commissione affari sociali e in Bicamerale Infanzia e Adolescenza. "Ho impegnato il governo a introdurre un piano nazionale di screening della popolazione scolastica, garantendo periodici test salivari antigenici a personale scolastico e studenti. Una proposta di buonsenso - spiega - e supportata dai dati dell'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù che dimostrano che l'utilizzo periodico dei test salivari si è rivelata una strategia vincente e da incoraggiare. Adesso tocca al Governo mantenere la parola data in Parlamento, io e tutta Fratelli d'Italia faremo in modo che quanto promesso oggi non finisca nel dimenticatoio di qualche segreteria ministeriale."(Com)