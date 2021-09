Giustizia: Evangelista (M5s), in riforma penale misure decisive per ridurre tempi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La riforma del processo penale risponde ad una richiesta rivolta all’Italia dall’Europa nel percorso del Pnrr, perché siano ridotti i tempi processuali sia nel civile che del penale, ma è innanzi tutto una richiesta dei cittadini. Ecco che già con il governo Conte, e ora con i fondi del Pnrr, siamo intervenuti e interveniamo con un enorme piano di assunzioni. E lo facciamo anche con un nuovo modo di intendere la magistratura: non più il singolo magistrato ma uno staff che, con l'istituzione dell'ufficio del processo, lavora con il contributo di diverse professionalità".Lo ha detto la senatrice del M5s Elvira Lucia Evangelista, vicepresidente della commissione Giustizia, nel suo intervento in Aula a palazzo Madama. "Voglio ricordare - ha aggiunto - che il governo nell’esercizio della delega dovrà introdurre una disciplina organica della giustizia riparativa nell’interesse sia della vittima che dell’autore del reato. Si è prevista la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l’esecuzione della pena. Per ridurre il numero dei processi abbiamo esteso l'applicabilità dei riti alternativi, potenziato gli istituti della non punibilità per tenuità del fatto, della messa alla prova e delle sanzioni sostitutive delle pene brevi. Particolare importanza rivestono le norme immediatamente precettive sulla violenza di genere, tra di esse l'arresto in flagranza per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, su cui avevo presentato un ddl. Infine, voglio ricordare che solo grazie al Movimento 5 Stelle sono intervenute modifiche decisive per evitare che la nuova improcedibilità si trasformasse in giustizia negata in tanti processi. Abbiamo il dovere di dare certezza della giustizia a chi la chiede".(Com)