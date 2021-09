Vaticano: monsignor Baruffi nominato vescovo di Cascavel in Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Santo Padre ha nominato arcivescovo metropolita di Cascavel in Brasile, monsignor Adelar Baruffi, trasferendolo dalla sede vescovile di Cruz Alta. Lo rende noto la sala stampa vaticana. Monsignor Adelar Baruffi è nato il 19 ottobre 1969 a Garibaldi, nello Stato di Rio Grande do Sul. Ha compiuto gli studi di filosofia presso l'Universidade de Caxias do Sul e quelli di teologia presso la Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ha ottenuto la Licenza in antropologia teologica e teologia spirituale presso la Pontificia facoltà teologica Teresianum a Roma. Il 12 gennaio 1995 ha ricevuto l'ordinazione sacerdotale ed è stato incardinato nella diocesi di Caxias do Sul. Il 17 dicembre 2014 è stato nominato Vescovo di Cruz Alta ed ha ricevuto l'ordinazione episcopale il 7 marzo 2015. (Civ)