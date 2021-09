Recovery: Messina (Assarmatori), Pnrr grande occasione per rinnovo flotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, “lo scenario del mondo marittimo e delle imprese italiane del settore, negli ultimi anni, è completamente cambiato: oggi il mondo è molto più trasparente e regolamentato e noi diciamo: per fortuna”. Parlando nel corso del convegno “Mare al centro”, organizzato oggi a Roma dal Centro alti studi per la difesa e la Lega navale italiana, Messina ha aggiunto: “Con il Pnrr abbiamo un’occasione, ovvero quella del rinnovo della flotta” auspicando che “su questo lavori la cantieristica italiana”. (Rin)