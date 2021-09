Spagna: ministra Calvino, priorità governo è promuovere ripresa solida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità del governo spagnolo è promuovere la ripresa economica "solida" prima di intraprendere modifiche al sistema fiscale che potrebbero "danneggiarla". Lo ha affermato la vicepresidente del governo e ministra dell'Economia, Nadia Calvino, in alcune dichiarazioni rilasciate a "Rne", evidenziando come la creazione di posti di lavoro, i consumi e gli investimenti, sono le "forze trainanti" e, dunque, bisogna "continuare a promuoverli". Calvino ha spiegato che il governo potrebbe fare "aggiustamenti" in ambito fiscale, ma aspetterà il rapporto degli esperti prima di riformare il sistema nel suo complesso. Secondo la ministra, le misure per aiutare il tessuto produttivo e le famiglie devono continuare ad essere mantenute per poi essere ritirate "progressivamente". Calvino ha chiesto ad Unidas Podemos, partner di minoranza del governo, di non collegare il sostegno alla prossima legge di bilancio con la futura legge sulla casa, perché i conti pubblici, ha detto, sono fondamentali per dare impulso alla ripresa e impiegare i fondi europei. "Sarebbe incomprensibile per l'opinione pubblica se qualsiasi gruppo politico mettesse a repentaglio la nostra capacità di dispiegare e approfittare pienamente di questa opportunità storica che ci aspetta (il Piano per la ripresa)", ha avvertito Calvino. (Spm)