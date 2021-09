Europa: Salvini, per Italia occasione storica, in Italia con Draghi noi ci siamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Europa in questo momento fa ridere, non contiamo un fico secco da nessuna parte, mi dispiace perché è un'opportunità persa”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, parlando con i giornalisti, durante una conferenza stampa a Milano. “La Germania non è più quella della Merkel, in Francia si vota la prossima primavera e non sarà più la Francia che conosciamo, quindi è un'occasione storica per l'Italia da cogliere al balzo. Con Draghi in Italia, e noi ci siamo, e unendo le forze in Europa, questa è la prospettiva che ho ben chiara in testa", ha concluso Salvini. (Rem)