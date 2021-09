Giustizia: Magistratura Indipendente, riforma processo civile è sulla via giusta, ma non basta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di Magistratura Indipendente, in merito alla recente approvazione, da parte del Senato della Repubblica, del disegno di legge di riforma del processo civile, ha espresso "apprezzamento per la grande attenzione mostrata dal Governo ai problemi della giustizia civile, che ha dato luogo a una ponderosa opera legislativa, che coinvolge quasi tutti gli aspetti del processo civile". Lo fa sapere in una nota Magistratura Indipendente. "Lo Stato italiano ha assunto, nei confronti dell’Unione Europea, un impegno molto oneroso, con obiettivi di efficientamento della giustizia civile ambiziosi da raggiungere in tempi molto brevi, e la magistratura, consapevole dell'importanza della sfida, è pronta a fare la sua parte. Non va sottaciuto, tuttavia, che nell'ultimo ventennio si sono avuti numerosi interventi sul processo civile e la storia recente ci dimostra che le modifiche processuali, anche le più radicali, hanno un impatto molto limitato sui tempi della giustizia. Il rapporto annuale della Commissione Europea ha evidenziato chiaramente che in Italia il numero dei giudici in rapporto alla popolazione resta uno dei più bassi nell’Unione Europea e l’esperienza tedesca ci insegna che non è possibile raggiungere risultati apprezzabili senza un adeguato aumento delle risorse umane". (segue) (Ren)