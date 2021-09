Cina: ministero Esteri, questioni internazionali prescindano da rapporti di forza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risoluzione delle questioni internazionali dovrebbe prescindere dai rapporti di forza tra i Paesi. È quanto dichiarato dal portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian, nel corso della conferenza stampa odierna in risposta all'intervento del presidente statunitense Joe Biden all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Citando le parole di Xi Jinping, intervenuto ieri all'Assemblea in videoconferenza, Zhao ha ribadito il principio secondo cui le relazioni internazionali dovrebbero essere condotte all'insegna del diritto, sottolineando che il conseguimento di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa è l'aspirazione di tutti i Paesi. Ieri Biden ha dichiarato che gli Stati Uniti non vogliono una nuova Guerra fredda, né vogliono un mondo diviso in blocchi regionali: tuttavia, sono pronti a una dura competizione, guidati dalla loro forza e dai loro valori. Biden ha sottolineato la necessità di sostenere con ogni misura possibile la libertà di navigazione nel mondo. (segue) (Cip)