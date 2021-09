Roma 2021: Michetti su primo atto, istituzione assessorato periferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come prima azione in caso di elezione a sindaco di Roma per il candidato del centrodestra, Enrico Michetti, c'è l'istituzione di un assessorato alle periferie. Intervenendo al confronto tra candidati organizzato dal quotidiano "Il Messaggero" Michetti ha spiegato: "Roma deve ripartire dalle periferie, quindi istituiremo un assessore che si occupi di ricucire la città, da una sede in periferia, con la rigenerazione urbana. Avvieremo lo smaltimento dei condoni e le affrancazioni". (Rer)