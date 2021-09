Roma 2021: Gualtieri su primo atto, pulizia straordinaria città e riorganizzazione Ama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come prima azione in caso di elezione a sindaco di Roma per il candidato del centrosinistra, Roberto Gualtieri, c'è "una pulizia straordinaria della città, mai stata così sporca, coordinata con una potatura" a cui si affianca l'avvio della "riorganizzazione di Ama su base municipale". Intervenendo al confronto tra candidati organizzato dal quotidiano "Il Messaggero" Gualtieri ha spiegato: "Da giugno introdurremo un'app integrata per i trasporti, attiveremo il trasferimento del patrimonio comunale a Risorse per Roma, per poter chiedere il 110 per cento per l'efficientamento energetico. In ogni Municipio, infine, apriremo un Centro giovani, con patrimonio pubblico che dovranno gestire". (Rer)