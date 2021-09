Roma 2021: Raggi su primo atto, subito tavolo con imprese per Pnrr, Giubileo ed Expo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come prima azione in caso di conferma la sindaca di Roma uscente del M5s, Virginia Raggi, convocherà "da subito un tavolo operativo con le forze imprenditoriali delle città per Pnrr, Giubileo e Expo 2030". Intervenendo al confronto tra candidati organizzato dal quotidiano "Il Messaggero" Raggi ha spiegato: "Poi daremo continuità alle iniziative già in campo" e sarà "avviato entro l'inizio dell'anno prossimo il servizio di diserbo, che abbiamo dovuto togliere a Ama per un servizio pessimo che sottraeva personale all'azienda". (Rer)