Emilia Romagna: al via incontro presentazione Giornata europee del patrimonio

- "Tornano le Giornate europee del patrimonio, momento internazionale di riflessione e di fruizione dei beni culturali. La Regione Emilia-Romagna ne anticipa l'avvio lanciando un incontro dedicato ai progetti più interessanti di partecipazione e inclusione legati alla fruizione del patrimonio culturale, sviluppati all'interno del territorio regionale". L'annuncio in una nota dell'ente regionale: "Trekking multisensoriali nell'Appennino bolognese, pratiche di rigenerazione abitative per giovani generazioni, un progetto multidisciplinare di archeologia pubblica e partecipata. Sono solo alcuni degli esempi concreti al centro del webinar 'Il diritto al patrimonio: partecipazione e inclusione in Emilia-Romagna', in programma venerdì 24 settembre in diretta streaming dalla Mediateca "Guglielmi" di Bologna, dalle 9:30 alle 13, in collaborazione con LepidaTv (canale 118 del digitale terrestre), sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Servizio Patrimonio culturale e sul canale YouTube della Direzione regionale Musei". E dunque: "L'iniziativa, realizzata in collaborazione tra il Servizio Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna e la Direzione regionale Musei Emilia-Romagna - Ministero della Cultura, contribuisce a inaugurare le "Giornate Europee del Patrimonio", la più estesa e partecipata manifestazione culturale d'Europa, che sabato e domenica, anche in Emilia-Romagna, propone visite guidate nei musei e nei luoghi della cultura (statali e non), aperture straordinarie dei musei statali con ingresso al costo simbolico di un euro e iniziative online, con eventi diurni e serali". (segue) (Ren)