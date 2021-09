Emilia Romagna: al via incontro presentazione Giornata europee del patrimonio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione ha reso noto che "il tema scelto per questa edizione, 'Patrimonio culturale: tutti inclusi', richiama sull'obiettivo comune: riflettere sulle strategie più efficaci per estendere la fruizione del patrimonio a tutti i cittadini, includendo ogni fascia d'et , persone con disabilità, gruppi etnici e minoranze presenti sul territorio. In particolare, durante l'incontro web verranno presentati casi concreti che dimostrano come si stiano radicando, in Emilia-Romagna, i principi enunciati dalla Convenzione di Faro sul valore del patrimonio culturale per la società". E dunque: "Verranno presentati i trekking multisensoriali nell'Appennino bolognese del progetto "Memoria, arte e natura a occhi chiusi", organizzato dall'associazione "La Girobussola" (con un focus sull'itinerario che collega il Museo nazionale etrusco "Pompeo Aria" di Marzabotto alla Rocchetta Mattei); i progetti "Cresce solo se sognata" e "Ina casa: una casa per uno una casa per tutti. Pratiche di rigenerazione per giovani generazioni", realizzati a Cesena nell'ambito del concorso "Giovani per il Territorio"; "Il Cammino dei campanari. Il senso delle campane e il futuro", organizzato dalle quattro associazioni campanarie emiliane, aperto a tutti e fruibile in diverse modalità (partenza dal Santuario della Madonna di San Luca a Bologna il 5 settembre, arrivo il 29 alla Basilica di San Pietro a Roma); il progetto multidisciplinare di archeologia pubblica e partecipata "Veleia Project", dedicato all'area archeologica di Veleia a Lugagnano Val d'Arda (Piacenza)". (Ren)