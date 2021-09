Roma 2021: Calenda su primo atto, pulizia straordinaria città e revisione metropolitane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come prima azione in caso di elezione a sindaco di Roma per il candidato di Azione, Carlo Calenda, c'è "un piano di pulizia straordinaria da 38 milioni di euro, tra strade e graffiti". Intervenendo al confronto tra candidati organizzato dal quotidiano "Il Messaggero" Calenda ha aggiunto: "Bisogna verificare la revisione generale delle metropolitane" e "il punto centrale è il decoro urbano, se un grande giornale internazionale definisce Roma la città più sporca, più di Bangkok". (Rer)