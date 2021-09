Afghanistan: M5s, approvata risoluzione per fondi a progetti umanitari per popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con grande soddisfazione è stata appena approvata una risoluzione, a prima firma della nostra deputata Iolanda Di Stasio, che sposta parte dei fondi, che il Parlamento aveva autorizzato per le missioni internazionali in Afghanistan, in aiuti umanitari per la popolazione. Avevamo promesso di non abbandonare i civili afghani di fronte alle violenze dei talebani, così stiamo facendo". Lo dichiarano in una nota congiunta le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle nelle commissioni Esteri e Difesa. "Questa risoluzione da noi fortemente voluta - aggiungono - è la prima risposta concreta, parliamo di 120 milioni, che possiamo dare per aiutare le persone che soffrono direttamente in loco. La crisi afghana pone sfide politiche, securitarie ed umanitarie ad ampio raggio e prospetta rischi di instabilità sulla regione centroasiatica sotto il profilo del terrorismo e di nuove ondate migratorie. Pertanto - concludono - è necessario agire con la massima urgenza per evitare ulteriori sofferenze alla popolazione e arginare gli effetti di una catastrofe umanitaria, destinata ad aggravarsi con l'approssimarsi della stagione invernale e sostenere i Paesi limitrofi che accolgono rifugiati afghani". (Com)