Fisco: Giacomoni (FI), no a nuove tasse su casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia "respinge fermamente ogni tentativo di aumentare le tasse, dirette o indirette, né tantomeno attraverso la riforma degli estimi catastali". Lo scrive sui social il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. "Su questo - aggiunge - saremo intransigenti: siamo il partito del 'Meno Tasse Per Tutti' dal 1994 e abbiamo tolto le tasse sulla casa. Non avalleremo mai provvedimenti che vadano contro i nostri valori e principi. No a nuove tasse sulla casa, non all'aumento della pressione fiscale". (Rin)