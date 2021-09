Speciale difesa: Myanmar, Aung San Suu Kyi si proclama innocente dopo nuovo capo d’accusa per istigazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aung San Suu Kyi, leader deposta del Myanmar, si è proclamata innocente rispetto all’ultimo capo di accusa, di istigazione. Lo ha reso noto il suo avvocato, Khin Maung Zaw, dopo che la sua assistita è comparsa in tribunale, secondo il legale apparentemente in buona salute, dopo il recente malore. L’imputazione si aggiunge a quelle per importazione illegale di ricetrasmittenti, violazione dei protocolli per il contenimento del Covid-19 e corruzione. La difesa respinge tutte le accuse. La leader politica, 76 anni, è agli arresti domiciliari da quando, il primo febbraio scorso, la giunta militare guidata dal generale Min Aung Hlaing ha preso il potere a Naypyidaw con un colpo di Stato, rovesciando il governo guidato dalla Lega nazionale per la democrazia (Lnd) nel giorno dell’insediamento del nuovo parlamento. (Fim)