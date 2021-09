Speciale difesa: Afghanistan, Pontecorvo (Nato), Cina destinata ad essere attore principale nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è destinata ad essere attore primario in Afghanistan come lo è nella regione. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante civile della Nato in Afghanistan, ambasciatore Stefano Pontecorvo, nel suo intervento davanti alle Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato. Secondo Pontecorvo, il generale quadro geopolitico è mutato a sfavore dell’Occidente, ma “è comunque increspato dagli aspetti di probabile irradiazione del fondamentalismo dall’Afghanistan in fuori e dai complessi rapporti interetnici”. In questo contesto “il nuovo Afghanistan è un rebus, anzitutto per i suoi vicini e per la regione”. “Finora – ha sottolineato l’ambasciatore – i vari protagonisti regionali hanno affrontato il rapporto con i talebani in ordine sparso, cercando ciascuno un rapporto privilegiato che salvaguardasse i propri interessi specifici”. Tuttavia, dal 15 agosto è emersa la nuova consapevolezza che tale atteggiamento sia mutato, come dimostrato dalle serrate consultazioni in atto tra Cina, Russia, Iran e Pakistan “volte a cercare un linguaggio ed un ingaggio comune con il nuovo regime afgano”. Per Pontecorvo, un Afghanistan stabile è un valore aggiunto per la regione. “Geograficamente esso è uno snodo critico che congiunge il cuore energetico del mondo, con il motore del mondo”, ovvero l’Asia del sud e il sud-est asiatico. “Con un Afghanistan stabile i flussi energetici verso l’Asia verranno facilitati e incoraggiati rispetto alle direttrici attuali”, ha continuato l’ambasciatore. (Res)