Speciale difesa: commissario Ue Breton, qualcosa si è rotto nelle relazioni transatlantiche

- Qualcosa si è rotto nelle relazioni transatlantiche dopo l'alleanza tra Usa, Regno Unito e Australia che ha danneggiato la Francia nel settore della difesa. Lo ha detto il commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton, in un'intervista al quotidiano britannico "Financial Times". "Naturalmente in Europa c'è una crescente sensazione che qualcosa si sia rotto nelle nostre relazioni transatlantiche", ha detto. "È vero che sentiamo alcune voci in Europa dire che probabilmente dopo quello che è successo negli ultimi due mesi, potrebbe essere una buona idea rivalutare tutto ciò che stiamo facendo e la nostra partnership", ha aggiunto Breton. Intanto a fine mese, il 29 settembre, si terrà la riunione ad alto livello del consiglio commerciale e tecnologico Usa-Ue a Pittsburgh. "In questo consiglio ci sono molte cose che possiamo vedere abbastanza chiaramente, cosa possiamo portare e porteremo negli Stati Uniti, forse non è sempre chiaro cosa possono portarci gli Stati Uniti", ha continuato il commissario europeo. Breton si è detto "un forte sostenitore" della cooperazione tra Stati Uniti ed Europa perché ci sono "molti interessi comuni". E, infine, ha ricordato che per riconciliarsi servono azioni. "Spero che saremo in grado di riconciliarci, ma non lo fai solo a parole, lo fai con i fatti", ha sottolineato. (Beb)