Speciale difesa: Afghanistan, Pontecorvo (Nato), Occidente ha ben poche leve da far valere sui talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi occidentali hanno ben poche leve da far valere sui talebani. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante civile della Nato in Afghanistan, ambasciatore Stefano Pontecorvo, nel suo intervento davanti alle Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato. Il diplomatico ha osservato che la nomina di tradizionalisti e oltranzisti tra le fila del governo talebano dice molto sul carattere del futuro esecutivo del movimento. “Questo governo indica altresì che come comunità internazionale, almeno noi in Occidente, abbiamo ben poche leve da far valere sui talebani”, ha osservato Pontecorvo. Il fatto di avere 17 sui 33 tra i membri del nuovo esecutivo inclusi nella lista dei sanzionati Onu, e quatto esponenti tra i cinque che erano stati incarcerati a Guantanamo, “indica che il nuovo regime, per quanto possa tenere al riconoscimento internazionale, non è disposto a compromettere i propri principi fondamentali e l’unità del movimento per ottenerlo”. L’Alto rappresentante civile della Nato ha ammesso di credere poco alla leva economica, da un lato “perché i talebani ragionano i milioni e non in miliardi, non rendendosi conto delle necessità finanziarie governo”, dall’altro perché “la relativa modestia delle cifre non necessarie sono reperibili da donatori non tradizionali, in particolare la Cina”. (Res)