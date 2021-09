Speciale difesa: Afghanistan, Pontecorvo (Nato), Cina potrebbe diventare finanziatore dei talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto rappresentante civile della Nato in Afghanistan, ambasciatore Stefano Pontecorvo, ha sottolineato il rischio concreto che la Cina diventi un finanziatore dei talebani. Rispondendo ad una domanda nel corso dell’audizione alle Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato, sulla possibilità che Pechino possa divenire un finanziatore per il movimento al potere in Afghanistan, l’ambasciatore ha dichiarato: “E senz’altro vero. La Cina non fa aiuti umanitari, fa investimenti, ne fa moltissimi. Il Pakistan deve alla Cina circa 100 miliardi di dollari”. (Res)