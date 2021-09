Speciale difesa: Afghanistan, Pontecorvo (Nato), Italia in posizione ideale per avere un ruolo forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è in una posizione ideale per avere un ruolo forte in Afghanistan e nella regione. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante civile della Nato in Afghanistan, ambasciatore Stefano Pontecorvo, parlando davanti alle Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato. Per il diplomatico, a differenza di altri Paesi, l’Italia non ha pesi di nessun tipo. “Siamo visti come un popolo serio”, ha affermato Pontecorvo, notando il rispetto di cui godono i militari italiani sia dai talebani che dai governativi. Alla luce di questa situazione, “potremmo avere un ruolo molte forte”, ha sottolineato l’ambasciatore, osservando che il governo italiano ha assunto in merito all’Afghanistan un ruolo guida in Europa. (Res)