Speciale difesa: Afghanistan, Pontecorvo (Nato), Turchia si presenta come fattore di stabilizzazione nel Paese

- La Turchia si presenta come fattore di stabilizzazione in Afghanistan. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante civile della Nato in Afghanistan, ambasciatore Stefano Pontecorvo, nel suo intervento davanti alle Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato. “Il ruolo della Turchia è sempre stato costruttivo”, ha osservato l’ambasciatore parlando dell’alleato Nato. Pontecorvo ha ricordato che circa metà della popolazione afgana è turcofona, come le minoranze uzbeka, tagika e turkmena e “vi è una forte attenzione di certe fasce afgane verso la Turchia e viceversa”. Inoltre, l’ambasciatore ha ricordato come anche i Paesi confinanti, ovvero Uzbekistan, Turkmenistan e Tagikistan guardano alla Turchia. (Res)