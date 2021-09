Speciale difesa: Afghanistan, Pontecorvo (Nato), vi è rischio di affluenza dei foreign fighters

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Afghanistan vi è il rischio di affluenza da parte dei foreign fighters. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante civile della Nato in Afghanistan, ambasciatore Stefano Pontecorvo, parlando davanti alle Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato. “Noi sappiamo che vi è stata una chiamata a Kabul da parte dello Stato islamico lo scorso 15 agosto”, ha affermato Pontecorvo, rivelando che alcuni scenari danno la capitale dell’Afghanistan come campo di battaglia tra Stato islamico e forze talebane. (Res)