Difesa: Usa dona a Colombia due aerei Hercules C-130 (2)

- La consegna dei due apparecchi è stata ufficializzata in un atto cui hanno partecipato il ministro Molano e il responsabile del Comando Sud degli Usa, l'ammiraglio Craig Faller. Un'intesa che rivela "la comune intenzione di salvaguardare la sicurezza a fronte di reati transnazionali come il narcotraffico e garantire la sicurezza del continente", ha detto Molano citato da "El Universal". La Colombia e gli Stati Uniti, da tempo alleati, hanno intensificato la collaborazione strategica e militare soprattutto concentrandosi sul contrasto alle attività illegali attribuite al governo venezuelano di Nicolas Maduro. A giugno lo stesso Faller era recato in visita in Colombia, suscitando la reazione del ministro della Difesa del Venezuela, Vladimir Padrino, che ha parlato di "provocazione" e "ingerenza" degli Stati Uniti nella regione. (Mec)