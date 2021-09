Sardegna: limitazioni al Poetto di Cagliari per Campionato del mondo di motonautica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fine settimana di limitazioni nelle acque del Poetto, a Cagliari, in occasione del Campionato del Mondo Offshore Sardinia Grand Prix. La Capitaneria di Porto di Cagliari con un'ordinanza ha infatti disposto una serie di prescrizioni. L'evento, organizzato dalla Federazione Italiana Motonautica, si terrà nello specchio d'acqua antistante la spiaggia dal 22 al 26 settembre, lungo un percorso segnalato da boe e con indicazioni opportunamente segnalate ai natanti a cui è dunque fatto divieto di balneazione nei giorni e negli orari stabiliti. Espressamente proibite le attività di navigazione e sosta, di immersione, di pesca e di ogni attività connessa all'uso del mare non espressamente autorizzata. L'evento vedrà impegnate, in diverse sessioni di prove e gare, imbarcazioni sportive provenienti da tutto il mondo. (Rsc)