Repubblica Ceca: presidente Zeman ha serie di incontri dopo dimissioni dall'ospedale (2)

- Il capo dello Stato è entrato in ospedale il 14 settembre per quella che la sua cancelleria ha descritto come una visita programmata. Tuttavia, informazioni ufficiali sulle ragioni del ricovero, il più lungo da quando Zeman è presidente, non sono state fornite fino a due giorni dopo, parlando di una generica “riabilitazione”. Il capo dello Stato è stato sottoposto ad esami e il suo portavoce ha dichiarato che non ci sono problemi che mettono a serio rischio la sua vita. Negli ultimi anni il presidente in carica è stato ricoverato in diverse occasioni. Solamente l’anno scorso è stato operato per una frattura di un braccio dopo una caduta. L’anno prima era stato nel nosocomio per quattro giorni a scopo di riabilitazione. Zeman soffre da tempo di diabete e di neuropatia. Quest’anno ha cominciato a usare la sedia a rotelle a causa dei problemi alle gambe legati a quest’ultima. (Vap)