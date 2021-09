© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’Aula del Senato è iniziata la discussione del disegno delega al governo per la riforma del processo penale. Il testo, come ha riferito il presidente della commissione Giustizia Andrea Ostellari (Lega), è arrivato in Aula senza mandato al relatore in quanto l’esame nella stessa commissione non si è concluso. Di conseguenza verrà discusso il testo trasmesso dalla Camera.(Rin)