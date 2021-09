Cina-Italia: Grand Canal Cultural Tourism Expo, console Cecchi partecipa a inaugurazione a Suzhou

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si è tenuta presso il Suzhou Exhibition Center la cerimonia di apertura del Grand Canal Cultural Tourism Expo 2021. L'Italia è presente con un padiglione organizzato dalla Camera di commercio italiana in Cina e dall'Agenzia nazionale per il turismo Enit, con il supporto del consolato generale d'Italia a Shanghai e la partecipazione di 16 aziende italiane. Lo riferisce un comunicato del consolato. Tra i settori rappresentati quello culturale, turistico, sportivo, agroalimentare, e del design. È presente inoltre un'area dedicata all'industria italiana a Suzhou. Il console, Michele Cecchi, intervenendo alla cerimonia di apertura, ha sottolineato l'importanza dell'Expo come "occasione per rafforzare i rapporti tra l'Italia e la Cina in ambito economico, culturale e turistico, settori cui è dedicato il nostro padiglione nazionale, con un focus particolare sulla creatività e le eccellenze produttive italiane". Il Grand Canal Cultural Tourism Expo, organizzato dalla Provincia del Jiangsu, giunge quest'anno alla sua terza edizione. Le edizioni passate hanno ospitato circa centomila visitatori. Si tratta di un'importante occasione per promuovere l'immagine dell'Italia quale destinazione turistica e riferimento di eccellenza per la produzione di qualità. (Cip)