Caucaso: Agenzia russa per tutela consumatori, rischi elevati da laboratorio Lugar in Georgia

- Il laboratorio Richard Lugar aperto in Georgia con l'aiuto degli Stati Uniti potrebbe rappresentare un rischio molto elevato per la Russia. Lo ha dichiarato il direttore dell'Agenzia russa per la tutela del consumatore Rospotrebnadzor, Anna Popova. "In primo luogo, è molto vicino e, in secondo luogo, è in un Paese in cui, a mio parere, è stata persa la sovranità biologica ed epidemiologica. Questi sono, ovviamente, rischi molto alti per noi", ha affermato Popova in un'intervista sull'emittente "Ntv". Il centro Richard Lugar è stato aperto nel 2011 vicino all'aeroporto internazionale di Tbilisi nel villaggio di Alekseevka nell'ambito di un programma governativo statunitense. Il Centro è formalmente impegnato nella ricerca sulle minacce biologiche. L'ex ministro della Sicurezza statale della Georgia, Igor Giorgadze, alla fine del 2018 ha rivelato di avere a disposizione documenti che confermano esperimenti pericolosi nel sito.(Rum)