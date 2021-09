Sicurezza: Parolin, Vaticano contrario al riarmo nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Santa sente è contraria al riarmo dato che “tutti gli sforzi che si sono fatti e si stanno facendo sono nel senso dell'eliminazione della armi nucleari". Lo ha detto il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, parlando con la stampa a margine del terzo giorno di lavori a Roma dell’Ufficio di presidenza del Partito popolare europeo (Ppe). Secondo Parolin, è importante in questo contesto mantenere “la sicurezza e la pace nel mondo”. “Quindi all'interno di questa visione non si può non essere preoccupati", ha sottolineato Parolin commentando gli ultimi sviluppi sull'alleanza tra Usa, Regno Unito e Australia in materia di difesa.(Res)