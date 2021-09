Perù: governo, mai interrotte relazioni diplomatiche con il Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Perù non ha mai rotto le relazioni diplomatiche con il Venezuela. Tali rapporti sono stati mantenuti durante le passate amministrazioni e sono attualmente a livello consolare. È quanto si legge in un comunicato diffuso dal ministero degli Esteri peruviano dopo le polemiche scatenare dalle affermazioni del vice ministro degli Esteri Luis Enrique Chávez, che lunedì ha dichiarato che il governo di Lima non riconosce alcuna autorità legittima in Venezuela. Il governo del Perù “è impegnato nei negoziati attualmente in corso in Messico e spera che si concludano con risultati positivi per il popolo venezuelano. In questo senso, il Perù si compiace dei progressi compiuti fino ad oggi (…) al fine di normalizzare la vita politica attraverso elezioni eque, libere e democratiche e la fine delle sanzioni economiche che colpiscono il popolo venezuelano”, si legge. (segue) (Brb)