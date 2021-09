Perù: governo, mai interrotte relazioni diplomatiche con il Venezuela (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il primo ministro Guido Bellido ha smentito le parole del viceministro Chávez. “Smentisco le affermazioni del vice ministro degli Esteri che non riconosce alcuna autorità legittima in Venezuela, non è la posizione del governo”, ha scritto il premier sul suo account Twitter rivelando che il presidente Pedro Castillo “ha avuto un incontro con il presidente Nicolas Maduro per trovare una soluzione alla crisi migratoria”. “Se al ministro degli Esteri o al sua vice questo non va bene le porte sono aperte”, ha scritto. Il nuovo ministro degli Esteri del Perù, Oscar Maurtua de Romana, è subentrato all'ex ministro Héctor Béjar, dimessosi a metà agosto dopo le polemiche scoppiate nei suoi confronti per aver affermato che il terrorismo in Perù "lo ha iniziato la Marina militare addestrata dai servizi segreti statunitensi". (Brb)