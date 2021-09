Sardegna: iniziata ufficialmente la campagna vaccinale per la terza dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziata ufficialmente a Sassari la campagna per la terza dose di vaccino in Sardegna: nel reparto di Nefrologia dialisi e trapianti dell'Azienda ospedaliera universitaria 25 pazienti fragili hanno ricevuto la terza dose. Nello specifico si tratta di 25 emodializzati, selezionati secondo le linee guida della circolare regionale, come spiega il coordinatore del centro vaccini Antonello Serra: "La circolare indica i pazienti in condizione di immunosoppressione clinicamente rilevante tra quelli più fragili. Quindi appunto i trapiantati o in attesa di trapianto, i pazienti oncologici, quelli in dialisi quindi i pazienti affetti da immunodeficienza acquisita (Aids). Sarà un lavoro progressivo per il quale ci aspettiamo una grande risposta, come nella prima fase delle vaccinazioni". Nei prossimi giorni si passerà ai pazienti nel reparto di Dialisi e le strutture dell'Aou di viale San Pietro e di via Monte Grappa, poi sarà la volta dei trapiantati di cuore pediatrici e adulti quindi quelli di midollo, i pazienti oncologici, quelli con Aids, quelli con immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico, con Sclerosi multipla e gli oncoematologici. Lunedì 27 settembre inizierà la campagna anche l'azienda di Cagliari.(Rsc)