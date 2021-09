Burundi: sale a 5 morti e 50 feriti il bilancio degli attacchi a Bujumbura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di almeno cinque morti e 50 feriti il bilancio di una serie di attacchi avvenuti lunedì scorso nella principale città del Burundi, Bujumbura. Lo riferiscono fonti del governo citate dai media locali, secondo cui due esplosioni di granate hanno colpito un parcheggio di autobus nel centro della città, mentre una terza esplosione ha colpito il mercato di Jabe, nel quartiere di Bwiza. In precedenza il ministero dell'Interno aveva parlato di due persone uccise dopo che "terroristi ancora non identificati" hanno lanciato granate in un parcheggio e nei pressi di un mercato di Bujumbura. Gli attacchi, avvenuti nella tarda serata di lunedì, hanno seguito a loro volta l'esplosione di una granata in un bar della capitale Gitega, avvenuta domenica scorsa con la morte di almeno due persone, e una serie di colpi di mortaio sparati sabato notte nell'aeroporto internazionale di Bujumbura. Il governo ha condannato l'accaduto e ha promesso "un'indagine approfondita per mettere fuori combattimento questi codardi terroristi senza nome". Finora non ci sono state rivendicazioni di responsabilità per gli attacchi degli ultimi due giorni, tuttavia le autorità sospettano che siano opera del gruppo ribelle Red-Tabara, che su Twitter ha già rivendicato l'attacco con granate avvenuto sabato scorso all'aeroporto di Bujumbura, a poche ore dalla partenza del presidente Evariste Ndayishimiye per New York, dove partecipa all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il gruppo Red-Tabara, che ha il suo quartier generale nella provincia del Sud Kivu, nella vicina Repubblica democratica del Congo, è emerso 10 anni fa ed è ora il più attivo dei gruppi ribelli del Burundi. È accusato di essere dietro a molti attacchi mortali o agguati avvenuti nel Paese dal 2015. Nel 2020 il gruppo ha rivendicato una serie di attacchi che hanno ucciso più di 40 membri delle forze di sicurezza e della lega giovanile del partito al governo Cndd-Fdd, la famigerata milizia Imbonekature.(Res)