Fisco: ﻿﻿Fedriga (Regioni), coordinare attuazione federalismo fiscale con nuovo sistema che si va delineando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ necessario coordinare l’attuazione del federalismo fiscale con il nuovo sistema fiscale che si va delineando sulla base del Recovery Plan. A sostenerlo è il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, intervenendo nell’audizione in Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ringraziando i parlamentari della Commissione, il presidente della Conferenza delle Regioni sottolinea l’esigenza di una ripresa dell’applicazione del federalismo fiscale: “Basti considerare che sono trascorsi 20 anni dalla modifica del 'Titolo V' della Costituzione che, all’articolo 119, riconosceva l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa per gli enti territoriali. Sono passati 12 anni dall’approvazione della legge di attuazione del così detto “Federalismo Fiscale” (legge 42/2009) e 10 anni dal decreto attuativo n. 68/2011 finalizzato a ridisegnare la fiscalità delle regioni e il superamento della spesa storica a favore dei costi standard e della capacità fiscale, ma a tutt’oggi è ancora in discussione l’applicazione dell’autonomia finanziaria degli enti”. “Eppure – prosegue il presidente della Conferenza delle Regioni - l’autonomia finanziaria degli enti è strettamente legata alla responsabilità anche finanziaria degli stessi e viceversa la responsabilità finanziaria non può che essere accompagnata dall’autonomia finanziaria soprattutto se si vuole dare maggiore efficacia all’operatività dell’ente. Si tratta di concetti che meritano di essere riportati al centro della discussione sull’attuazione del federalismo fiscale: l’autonomia finanziaria degli Enti da coniugare con la responsabilità di prelievo e di spesa è di fatto il cardine del federalismo fiscale”. (segue) (Rin)