Frosinone: spari in carcere, la ricostruzione dell'attacco

- Si è presentato con la pistola e una busta contenente molte munizioni davanti all'agente della polizia penitenziaria che custodiva le chiavi della cella e, sotto la minaccia dell'arma, si è fatto consegnare le chiavi della cella dei tre detenuti, due campani e un romeno con cui, alcuni giorni prima, aveva litigato. Da fonti informali emergono i dettagli dell'assalto a mano armata in carcere a Frosinone, accaduto domenica pomeriggio per mano di un detenuto 30enne campano. L'uomo, affiliato ad un clan camorristico, tenendo sotto mira l'agente, ha preso le chiavi e si è diretto verso la cella puntando l'arma contro il primo e sparando, a quanto apprende "Agenzia Nova", colpendolo ad una natica e procurandogli ferite lievi. Gli altri due, si sono rifugiati in bagno all'interno del quale l'aggressore non sarebbe potuto entrare. Poi, dotato anche di un telefono, il detenuto aggressore ha telefonato al suo avvocato il quale gli ha consigliato di consegnare arma e telefono alle guardie. Cosa che ha fatto ma non prima di aver estratto la sim dal telefono per ingoiarla. Al momento l'ipotesi più accreditata è che l'arma sia entrata in carcere trasportata da un drone e, per questo, le autorità penitenziaria stanno valutando quali contromisure prendere per evitare il ripetersi di episodi simili. (Rer)