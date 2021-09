Spagna: a luglio crescita mercato immobiliare del 53 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato immobiliare in Spagna ha registrato a luglio un aumento del 53,5 per cento degli acquisti di case rispetto allo stesso mese del 2020. Secondo i numeri comunicati dall'Istituto nazionale di statistica (Ine), si tratta della cifra piú alta da piú di 13 anni. Il numero di transazioni di nuove case (9.510) è aumentato del 40,2 per cento a luglio, mentre il numero di case usate (40.748) è aumentato del 56,9 per cento. A livello regionale, le aree con il maggior numero di vendite di alloggi ogni 100 mila abitanti sono state la comunità di Valencia (180), La Rioja (176) e l'Andalusia (158). (Spm)