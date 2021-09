Ue: Coldiretti, Prosek in Gazzetta, ora due mesi per opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'arrivo in Gazzetta della domanda di protezione della menzione tradizionale "Prosek", presentata dalla Croazia "tutte le parti interessate disporranno di un termine di due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione per presentare un'obiezione motivata che la Commissione analizzerà prima di adottare una decisione finale". E' quanto afferma la Coldiretti, nel sottolineare che è necessario fare presto per fermare una decisione scandalosa che colpisce il vino italiano più venduto nel mondo, in riferimento all'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Ue preannunciata dal Commissario Ue all'Agricoltura Wojciechowski. Il via libera dell'Ue alla pubblicazione della domanda per il Prosek croato – sottolinea la Coldiretti - rovina il record storico dell'export di Prosecco nel mondo, cresciuto del 35 per cento nei primi sei mesi del 2021, ma contraddice anche in maniera clamorosa la recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha dichiarato illegittimi proprio i nomi truffa che evocano in modo strumentale ed ingannevole prodotti a denominazione di origine riconosciuti e tutelati dall'Unione Europea come la star delle bollicine italiane che quest'anno dovrebbe raggiungere il record di 700 milioni di bottiglie prodotte, la più grande denominazione al mondo. (segue) (Com)