Lituania: cybersicurezza, rapporto ministero Difesa invita a non acquistare telefoni cinesi

- Il ministero della Difesa della Lituania ha raccomandato ai consumatori di evitare di acquistare telefoni cellulari di produzione cinese, oltre a gettare i dispositivi attualmente in loro possesso. Un documento governativo ha infatti rilevato dei dispositivi inseriti negli smartphone cinesi per attivare sistemi di censura. Secondo un rapporto del Centro nazionale per la cybersecurity del ministero della Difesa della Lituania, i modelli di punta venduti in Europa dall’azienda cinese Xiaomi avrebbero la possibilità di rilevare e censurare termini e frasi come "Tibet libero", "Lunga vita all'indipendenza di Taiwan" o "movimento per la democrazia”. La funzionalità del software del telefono Mi 10T 5G di Xiaomi è stata disattivata per la "regione dell'Unione Europea", ma può essere attivata da remoto in qualsiasi momento, ha affermato nel rapporto il Centro nazionale per la cybersecurity del ministero della Difesa di Vilnius. "La nostra raccomandazione è di non acquistare nuovi telefoni cinesi e di sbarazzarsi di quelli già acquistati il più velocemente possibile", ha detto il viceministro della Difesa Margiris Abukevicius commentando il rapporto. (segue) (Sts)