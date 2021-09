Lituania: cybersicurezza, rapporto ministero Difesa invita a non acquistare telefoni cinesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro nazionale per la cybersecurity ha anche reso noto che il modello prodotto da Xiaomi starebbe inviando dati crittografati sull'utilizzo del telefono a un server a Singapore. Una falla di sicurezza è stata trovata anche nel telefono P40 5G dalla cinese Huawei, ma nessuna è stata trovata nei modelli di un altro produttore cinese, OnePlus. Il rapporto afferma che l'elenco dei termini che potrebbero essere censurati dalle app di sistema del telefono Xiaomi, incluso il browser Internet predefinito, include attualmente 449 termini in cinese ed è continuamente aggiornato. "Questo è importante non solo per la Lituania, ma per tutti i Paesi che utilizzano apparecchiature Xiaomi", ha affermato il Centro per la cybersecurity nel rapporto. (Sts)