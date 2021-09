Viabilità: Autostrade, chiusure il 25 e 26 settembre sulla A1 Milano-Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiusure sulla A1 Milano-Napoli, dalla mattina di sabato 25 settembre alle 21:00 del giorno successivo. La stazione di Grumello verrà completamente chiusa per consentire lavori di manutenzione delle pensiline di stazione, il tratto sarà inaccessibile sia in entrata che in uscita. Autostrade consiglia di utilizzare le stazioni di Seriate, Ponte Oglio o Palazzolo, ricordando che la stazione di Ponte Oglio è chiusa in uscita per gli automobilisti provenienti da Brescia; la riapertura è prevista per il 2 ottobre. (Com)