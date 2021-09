Sardegna: paura a Siniscola, trentenne picchia la madre e si barrica in casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunghe ore di paura a La Caletta, frazione del comune di Siniscola in provincia di Nuoro, dove un uomo di 30 anni ha dato in escandescenze nel tardo pomeriggio picchiando la madre e poi, dopo che la donna è riuscita a scappare, asserragliandosi in casa e minacciando con un coltello chi provava ad avvicinarsi. Tutto è iniziato verso le 19, quando la madre dell'uomo è riuscita a scappare dalla casa dopo esser stata violentemente picchiata dall'uomo e lancia l'allarme. Così, mentre la signora veniva trasportata d'urgenza all'ospedale San Francesco di Nuoro per ricevere le cura del caso, i Carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno raggiunto l'abitazione sul lungomare di La Caletta e iniziato le trattative con l'uomo, che dal balcone di casa si mostrava armato di un coltello e minacciava chiunque si avvicinasse alla casa. Solo dopo le 23 gli uomini dell'arma sono riusciti a convincerlo ad uscire disarmato e arrestarlo, portandolo in un primo momento nella caserma di Siniscola. L'uomo si trova in stato di fermo in attesa di essere interrogato dal magistrato, mentre la madre non sarebbe in pericolo di vita. (Rsc)