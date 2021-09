Vaticano: Parolin, non avverto clima teso, Papa ha elementi in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Vaticano non si avverte un clima teso. Lo ha detto il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, parlando con la stampa a margine del terzo giorno di lavori a Roma dell’Ufficio di presidenza del Partito popolare europeo (Ppe), a chi gli chiedeva delle recenti dichiarazioni di papa Francesco secondo cui qualcuno tra gli alti prelati avrebbe voluto la sua morte. "Probabilmente il Papa ha informazioni che io non ho. Sinceramente non avevo avvertito che ci fosse questo clima e poi penso, forse, senza avere molti elementi alla mano, che si tratta di una cosa di pochi, di qualcuno, che magari si è messo in testa queste cose”, ha aggiunto. “Il Papa probabilmente fa queste affermazioni perché ha conoscenze e ha dati che a me non sono pervenuti", ha chiarito sottolineando: “Non mi sembra che ci sia un clima di questo genere”.(Res)