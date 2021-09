Vaticano: Parolin, non ci sono condizioni per visita Papa in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente non ci sono le condizioni per un viaggio di papa Francesco in Russia. Lo ha detto il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, parlando con la stampa a margine del terzo giorno di lavori a Roma dell’Ufficio di presidenza del Partito popolare europeo (Ppe). “Penso che il Papa è interessato ad andare in Russia come in altri Paesi però mi pare che attualmente non ci sono le condizioni per un viaggio”, ha aggiunto. “Poi il desiderio deve concretizzarsi in alcune situazioni precise”, ha concluso.(Res)