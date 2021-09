Regno Unito: Covid, Servizio sanitario nazionale chiede aiuto all'esercito in Galles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio sanitario nazionale (Nhs) del Regno Unito ha chiesto l'aiuto dell'esercito in Galles, affermando di trovarsi sotto una "significativa pressione" a causa del Covid-19. Alla pandemia si aggiungono le previsioni di un'ondata di influenza e di altre minacce durante l'inverno. Come riferisce il quotidiano "The Guardian", i militari saranno impiegati nella guida delle ambulanze e nella loro decontaminazione, come hanno già fatto in due occasioni dallo scoppio dell'emergenza sanitaria. Il ministero della Difesa britannico ha comunicato che 114 unità di personale verranno destinate alla guida delle ambulanze. Altri 111 effettivi opereranno come unità mobili per i test anti-Covid. Al riguardo, il titolare del dicastero Ben Wallace ha dichiarato: "Le nostre Forze armate dimostrano ancora una volta la loro versatilità per supportare la risposta al Covid-19 nel Paese". L'esponente del Partito conservatore si è, infine, detto, orgoglioso del lavoro che l'Nhs sta svolgendo per fronteggiare la pandemia di coronavirus. (Rel)