Algeria: ministro Esteri Lamamra, “non sosteniamo alcuna parte in Libia”

- L'Algeria è equidistante da tutte le parti in Libia e sostiene solamente il popolo libico. Lo ha affermato il ministro degli Esteri dell'Algeria, Ramtane Lamamra, in un'intervista all'emittente televisiva statunitense “Cnn”, a margine della sua partecipazione alla 76ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (Unga). In risposta a una domanda sulle accuse secondo cui l'Algeria non sarebbe un "mediatore onesto" nella risoluzione della crisi in Libia, perché sosterebbe una parte opposta alle attuali autorità, il capo della diplomazia algerina ha affermato: "Se c'è un Paese nella regione che tratta su un piano di parità con tutte le parte in Libia è l'Algeria: ritengo che questa percezione debba essere corretta". Lamamra ha aggiunto che l’Algeria "è riuscita a convincere i Paesi vicini alla Libia della priorità della partenza di mercenari e terroristi dalla Libia senza causare disordini nella regione". (Res)